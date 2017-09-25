Екатеринбуржец отсудил у автосалона компенсацию за неверно указанную стоимость автомобиля

Ответчик был обязан своевременно предоставить потребителю достоверную информацию о товаре. Фото: Александр Исаков.

Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона компенсацию за ошибочно указанную на сайте низкую стоимость автомобиля. Суд удовлетворил требования истца частично.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, объявление о продаже автомобиля марки «Renault Captur» за 111 097 рублей, житель Екатеринбурга увидел на официальном сайте ООО «Автомир Премьер» в сентябре 2016 года. Позарившись на привлекательную стоимость машины, мужчина забронировал автомобиль на сайте. Но в день обращения в автосалон, в продаже транспортного средства по указанной цене ему отказали. На претензию покупателя в салоне не ответили. Мужчина обратился с иском в суд. В исковом требовании он просил обязать продавца иномарки исполнить договор публичной оферты по продаже автомобиля по цене 111 097 рублей или выплатить разницу в стоимости (в салоне машина стоит 1 098 970 рублей). Также, истец хотел отсудить 190 тысяч рублей упущенной выгоды (стоимость аренды похожего автомобиля), 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 463 рубля почтовых расходов.

На суде представители автосалона заявили, что указанная на сайте информация была рекламным ходом, а не публичной офертой. Поскольку новый «Renault Captur» не может стоить 111 097 рублей, эту цену назвали ошибкой.

Решением районного суда с ООО «Автомир Премьер» взыскано 10 763 рубля. Из них 10 000 рублей – компенсация морального вреда, 463 рубля – почтовые расходы, 300 рублей – госпошлина. Такое решение мужчину не устроило, и он обратился с апелляцией в Свердловский областной суд, который оставил решение предыдущей инстанции без изменения.