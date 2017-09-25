В посёлок Школьный пустили газ

Пуск голубого топлива в населённый пункт курировало правительство Свердловской области. Фото: пресс-служба ГАЗЭКС

Газовики обеспечил 100% газификацию посёлка Школьный Сысертского городского округа. До этого часть населённого пункта, в том числе детский дом, отапливалась углём.

Как сообщает пресс-служба компании «ГАЗЭКС», технологическая возможность подключения к газовым сетям создана для всего жилого сектора посёлка, который насчитывает 45 домов, а также для социально-значимых объектов, в том числе школы-интерната.

АО «Газмонтаж» осуществило строительство газопроводов различного давления протяженностью 3,4 километра, в том числе с применением метода наклонно-направленного бурения в местах пересечения коммуникаций и реки Сысерть. Инвестиции газовиков в реализацию проекта составили 12 млн рублей.

Отмечается, что пуск голубого топлива в населённый пункт курировало правительство Свердловской области.