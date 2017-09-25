В Екатеринбурге стартует выставка «Ясновидцы грядущего»

Экспозиция представит жителям и гостям города авангард во всех его проявлениях. Фото: пресс-центр Екатеринбургского музея изобразительных искусств

29 сентября в Екатеринбурге откроется экспозиция русского авангарда. По сообщению пресс-центра Екатеринбургского музея изобразительных искусств, на выставке будут представлены более 250 экспонатовиз музеев Екатеринбурга, Москвы, Уфы, Перми, Омска, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода.

Гости экспозиции смогут познакомиться с русским авангардом через живопись, графику, скульптуру, плакат, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Выставка предоставит полное понимание русского авангарда, продемонстрируя такие направления, как: неопримитивизм, кубофутуризм, футуризм, лучизм, абстракционизм и экспрессионизм, выполненные художниками и художественными объединениями.

Отдельный раздел экспозиции будет посвящён одному из самых ярких и разносторонних художников послереволюционного авангарда Александра Родченко. Именно там посетители смогут увидеть станковые «Беспредметные композиции» из Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Пермской художественной галереи. Обложки журналов и рекламные афиши в соавторстве с Владимиром Маяковским, а также иллюстрации, выполненные в технике фотомонтажа к первому изданию поэмы «Про это» (1923 год) Маяковского.