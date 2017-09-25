Сегодня стартуют выборы президента РАН

Сегодня, 25 сентября, стартуют выборы президента РАН. Общее собрание обсудит кандидатов и их программы, а завтра начнётся тайное голосование, итоги которого будут известны уже вечером.

Как сообщает ТАСС, на пост главы РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Лидером Академии станет тот, кто наберёт простое большинство голосов — более 50% от общего числа. Для проведения выборов президиумом РАН будет сформирована специальная счётная комиссия, которая будет контролирован ход процедуры. Тайное голосование состоится во вторник, 26 сентября, и в этот же день вечером планируется подведение итогов. Если ни один из кандидатов не наберёт достаточное количество голосов, выборы будут назначены повторно.

Напомним, изначально выборы должны были состояться в марте 2017 года. Однако возглавлявший на то время Академию Владимир Фортов, а также кандидаты Александр Макаров и Владислав Панченко неожиданно сняли свои кандидатуры, заявив, что процедура выдвижения кандидатов, обсуждения их программ и проведения самих выборов прописана недостаточно чётко. Владимир Фортов отказался от продления своих полномочий до новых выборов, и временным президентом РАН был назначен один из её вице-президентов Валерий Козлов.