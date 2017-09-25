В Верхотурье отмечается День святого Симеона

Сегодня в Верхотурье отмечается День святого Симеона. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Верхотурье отмечается День святого Симеона. Уже с утра в Свято-Николаевском монастыре началась Божественная литургия.

По сообщению Екатеринбургской епархии, сегодня в 9 утра состоялась литургия в честь празднования перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского, которую возглавлили пять архиереев Русской и Элладской Православной Церквей.

Гостей мероприятия, которые приехали из многих уголков страны, ожидает большая духовная, культурная и деловая программа.

Также, сегодня состоится стратегическая сессия «Перспективы и возможности для развития паломнического туризма в Свердловской области». На мероприятии будет представлен портал «Царского маршрута» и представлен аудиогид по Верхотурью и состоится награждение победителей конкурса на лучший паломнический туристический маршрут.