В Екатеринбурге на 12% уменьшилось количество объявлений о продаже самого дешёвого жилья

Покупателям самого дешёвого жилья в Екатеринбурге стало сложнее найти подходящий вариант. Фото: Александр Зайцев

За последний год в Екатеринбурге сильно сузился выбор вариантов для покупателей самого дешёвого жилья. Количество объявлений о продаже комнат и квартир по цене от 900 тыс. до 1,1 млн рублей уменьшилось с 470 до 420.

По данным портала N1.RU, наибольшее число недорогих объектов жилой недвижимости продаётся на Уралмаше. Там сейчас на продажу выставлено 72 таких объекта. Причём в большинстве случаев речь идёт о комнатах в общежитиях или коммунальных квартирах.

— Формат такого жилья постепенно себя изживает, но пока выбор есть, — прокомментировала руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.