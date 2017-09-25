Земства 25 сентября 2017, 11:38

В Екатеринбурге на 12% уменьшилось количество объявлений о продаже самого дешёвого жилья

Комната в Екатеринбурге

Покупателям самого дешёвого жилья в Екатеринбурге стало сложнее найти подходящий вариант. Фото: Александр Зайцев

За последний год в Екатеринбурге сильно сузился выбор вариантов для покупателей самого дешёвого жилья. Количество объявлений о продаже комнат и квартир по цене от 900 тыс. до 1,1 млн рублей уменьшилось с 470 до 420.

По данным портала N1.RU, наибольшее число недорогих объектов жилой недвижимости продаётся на Уралмаше. Там сейчас на продажу выставлено 72 таких объекта. Причём в большинстве случаев речь идёт о комнатах в общежитиях или коммунальных квартирах.

— Формат такого жилья постепенно себя изживает, но пока выбор есть, — прокомментировала руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

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Областная газета Свердловской области

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