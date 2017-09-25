Свердловские полицейские нашли на свалке 71 мигранта

У 19 иностранцев не оказалось документов, удостоверяющих личность. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

В Свердловской области проходит второй этап профилактической операции «Нелегальный мигрант». 71 иностранец жил и работал на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в рамках операции сотрудники из управления по вопросам миграции, Центра по борьбе с экстремизмом при силовой поддержке бойцов спецподразделения «ГРОМ» провели проверку на территории полигона твёрдых бытовых отходов «Северный» в Верхнепышминском районе.

В ходе рейда был обнаружен 71 иностранный гражданин. Все задержанные были доставлены в отдел полиции Верхней Пышмы. У 19 из них не оказалось документов, удостоверяющих личность. Остальных мигрантов полицейские проверяют на возможную причастность к преступлениям, а также устанавливают законность их пребывания на территории России. Материалы проверки будут направлены в суд. Юридические лица будут привлечены к ответственности за использование незаконного труда мигрантов.

Как рассказала заместитель начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции капитан полиции Кирилл Слизов, мигранты занимались на полигоне сортировкой мусора. Проживали иностранцы здесь же, в небольших домишках в условиях антисанитарии.