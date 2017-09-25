В октябре над Средним Уралом пролетят два метеорных потока и астероид размером с челябинский

Над Средним Уралом пролетят Ориониды и Дракониды Фото: Владилен Санакоев

В октябре жители Среднего Урала смогут наблюдать в небе сразу несколько астрономических явлений. Над регионом пролетят два метеорных потока и небольшой астероид размером с челябинский метеорит.

Как рассказал «ОГ» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, метеорные потоки можно будет увидеть невооружённым глазом. 8 и 9 октября уральцам стоит понаблюдать за непостоянным потоком метеоров - Драконидами. В связи с тем, что до наступления полуночи восходит полная Луна, лучше всего их будет видно вечером 8 октября в северо-западной части неба, рядом с Полярной звездой.

21 и 22 октября над Уралом пронесётся ещё один метеорный поток: Ориониды. В этот период ожидаются благоприятные условия для наблюдения за явлением, поскольку в небе не будет Луны. Лучше всего для созерцания Орионид выбраться за город. Вдали от городских огней одиночному наблюдателю может посчастливиться увидеть до 10 метеоров в час.

Также 12 октября Землю ждёт сближение с потенциально опасным астероидом. На расстоянии в 7 раз ближе Луны пролетит небольшое небесное тело, по размерам сопоставимое с челябинским метеоритом. Понаблюдать за объектом смогут любители астрономии, вооружившись телескопом. По словам Владилена Санакоева, астероид не представляет угрозы для жителей планеты.