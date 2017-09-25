Спрос уральских школьников на учебные программы в смартфонах вырос на треть

"Смартфон для учёбы" перестаёт быть хитрой уловкой школьников: его действительно всё чаще используют, как образовательный инструмент. Фото: пресс-служба Уральского филиала ПАО "МегаФон"

По данным Уральского филиала ПАО «МегаФон», в первой половине сентября интернет-трафик резко увеличился на 15%. В частности, на треть вырос спрос на учебные программы в смартфонах.

30% мобильного трафика в сети оператора пришлось на пользователей младше 20 лет. Молодёжь сейчас использует Интернет в 2,5 раза активнее и качает в 2 раза больше мегабайт, чем абоненты старшего возраста.

«МегаФон» также составил мини-подборку самых популярных приложений для школьников и студентов. «Краткие содержания книг Брифли» - актуальный и для среднего, и для высшего образования сборник пересказов известных произведений. «Photomath» - приложение-камера, которое умеет распознавать символы и решать уравнения прямо с бумаги. «Brainly» или «Знания» - платформа, где можно задавать вопросы опытным участникам или отвечать на чьи-то вопросы самому, получая статусы от «Новичка» до «Главного мозга». «Википедия» же в особом представлении не нуждается: это по-прежнему один из самых популярных ресурсов получения знаний на любую тему.