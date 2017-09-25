Спорт 25 сентября 2017, 12:35

Делегация FIFA 27 сентября прибудет в Екатеринбург с инспекцией

Монумент к ЧМ-2018

Эксперты FIFA обсудят в Екатеринбурге операционную деятельность стадионов во время ЧМ-2018. Фото: Павел Ворожцов

27 сентября в Екатеринбург прибудет с инспекцией делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Это шестой визит делегации FIFA, посвящённый проверке уровня готовности российских стадионов к приёму в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу. С 26 сентября по 5 октября эксперты побывают в восьми городах-организаторах матчей: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве.

Делегацию возглавляют гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

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Областная газета Свердловской области

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