Общество 25 сентября 2017, 12:38

Администрация Нижнего Тагила наведёт порядок в замусоренной квартире

Люди скидывают мусор в машину.

Проверка захламлённой квартиры началась по просьбам жителей дома. Фото: Александр Зайцев

Прокуратура Нижнего Тагила принудила администрацию города навести порядок в грязной квартире. По данным прокуратуры Свердловской области, проверка захламлённой квартиры началась по просьбам жителей дома.

Сообщается, что в Нижнем Тагиле после обращения местных жителей была проведена проверка по адресу ул. 9 Января, 1. По итогам которой выявлено, что до 2015 года в квартире №117 проживал наниматель. За время его пребывания в помещении скопился всевозможный мусор и хлам.

После смерти данного лица из квартиры был вынесен крупногабаритный мусор. Однако жилище до сих пор остаётся в непригодном виде, тем самым принося неудобства жителям дома, являясь источником неприятного запаха. Более того, в квартире появились насекомые, грызуны и другие паразиты.

Отмечается, что граждане проживающие в доме с замусоренной квартирой неоднократно обращались в адрес главы Нижнего Тагила по данному вопросу, впрочем никаких мер принято не было. Поэтому в интересах обратившихся прокуратура Дзержинского района направила исковое заявление в суд о понуждении администрации города привести муниципальное жилое помещение в пригодное для проживания состояние. На что Ленинский районный суд города полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.

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Областная газета Свердловской области

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