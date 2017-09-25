Тело мужчины, погибшего на перевале Дятлова, доставили в Ивдель

Тело мужчины 1959 года рождения, погибшего на перевале Дятлова, доставили в Ивдель. Напомним, сотрудники МЧС четыре дня не могли добраться до места происшествия из-за сложной местности.

Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, погибший был туристом из Кемерово и входил с состав группы из 7 человек, отправившихся в путешествие на перевал. Во время похода мужчине стало плохо, и через некоторое время он скончался. Точные причины смерти сейчас устанавливает судебно-медицинская экспертиза, однако сообщается, что следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Проверочные мероприятия продолжаются, следователи СКР уже опросили остальных участников похода. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.