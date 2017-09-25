В Екатеринбурге более 2 тысяч детей приняли участие в крестном ходе

Крестный ход прошёл в честь начала нового учебного года. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошёл крестный ход. По данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, в общегородском молитвенном шествии приняли участие школьники, студенты, родители и педагоги.

В крестном ходе участниками стали юные алтарники, дети, родители, педагоги из более 50 воскресных школ, ребята из патриотических православных общественных клубов. Также сообщается, что молитвенное шествие сопровождали три детских хора, а возглавил его иерей Андрей Щукин.

Напомним, что крестный ход прошёл в честь начала нового учебного года. Всего было пройдено 9 км.

«Очень радостно, что буквально по всему крестному ходу развевались детские маленькие хоругви с ликами святых. Все ребята усиленно молились. А в завершении крестного хода всех участников согрело выглянувшее сквозь тучи солнце», — рассказала методист сектора церковно-приходских школ Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Алена Анатольевна.