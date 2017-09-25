Лишь 3% россиян уверены, что счастье не в деньгах

Подавляющее большинство россиян точно знают, какой ежемесячный доход принесёт им счастье: 89% респондентов даже смогли назвать конкретную сумму. В том, что счастье не в деньгах, уверены лишь 3% россиян.

Согласно опубликованным данным опроса ВЦИОМ, треть россиян имеют денежные накопления, а самым надёжным способом вложений третий год подряд названа покупка недвижимости: так считают 46% респондентов. 29% опрошенных больше доверяют банкам. За два года доверие к кредитным учреждениям у населения выросло на 8%.

Хранить деньги в рублях предпочитают 17 % россиян, а в иностранной валюте — всего 10%. Ещё 14 % предпочитают в качестве вложений золото и драгоценности, 7% доверяют ценным бумагам и всего 5% населения предпочитают относить накопления в пенсионный фонд.

Хуже всех откладывать сбережения получается у жителей сёл (29%) и граждан, не имеющих вкладов в банках (22%). Больше всех накоплений удаётся сделать жителям Москвы и Санкт-Петербурга (45%) и вкладчикам кредитных учреждений (74%). Сбережениями россияне считают сумму, превышающую 398 617 рублей. В 2013 году эта цифра составляла 243 216 рублей.

В среднем, для счастья жителям страны необходимо около 105 426 рублей ежемесячно. Выше всего потребности у жителей двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга: им требуется 141 549 рублей. Скромнее всех запросы у сельских жителей, которым для счастья достаточно 61 223 рубля и у молодёжи - 67 870 рублей. Пенсионеры были бы счастливы получать 72 490 рублей.

Лишь 32% респондентов уверены, что смогут прожить на свои нынешние накопления год и более в случае потери работы.