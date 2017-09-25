Общество 25 сентября 2017, 13:12

Умер Владимир Букин — один из инициаторов строительства метро в Екатеринбурге

Владимир Букин

Благодаря Владимиру Букину, в Екатеринбурге появилось множество значимых зданий. Фото: пресс-служба ЕГД

Ушёл из жизни Владимир Букин — выдающийся градостроитель, в своё время многое сделавший для включения в генплан Свердловска проекта строительства метро. Церемония прощания с ним состоится послезавтра, 27 сентября, в Екатеринбурге (в ЦКиИ «Верх-Исетский», начало в 13:00).

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской гордумы (ЕГД), Владимир Букин многие годы работал заместителем и первым заместителем председателя Свердловского горисполкома. Он курировал вопросы капстроительства. Именно по инициативе Владимира Букина был разработан генплан Свердловска. Этот выдающийся градостроитель добился включения в генплан города проекта строительства метро.

С соболезнованиями в адрес родных и близких Владимира Букина выступили многие представители ЕГД.

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Областная газета Свердловской области

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