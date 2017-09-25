Два екатеринбуржца устроили фотосессию на вышке теле-радио компании «Урал»

Закончив фотографироваться, молодые люди сдались сотрудникам Росгвардии. Фото: пресс-служба Росгвардии

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, устроивших фотосессию на вышке теле-радио компании «Урал».

Как сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области, сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на территории Государственной теле-радио компании «Урал» поступил утром 25 сентября.

Прибывшая группа задержания обнаружила на конструкциях телебашни двоих молодых людей. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС и экипаж медицины катастроф.

Молодые люди тем временем закончили фотографироваться, самостоятельно спустились вниз и сдались сотрудникам Росгвардии. Задержанными экстремалами оказались двое восемнадцатилетних жителей уральской столицы. Они были доставлены в отдел полиции № 7 и переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.