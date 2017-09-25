Свердловские санитарные врачи назвали критерии правильного питания для школьников

Постоянные перекусы булочками - верный путь к развитию болезней ЖКТ. Фото: Алексей Кунилов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области назвало критерии правильного питания для школьников. По словам специалистов, организация детского питания прямо влияет не только на здоровье, но и на повышение успеваемости и качество учёбы.

Прежде всего, питание школьников должно быть регулярным — промежутки между приёмами пищи не должны превышать 3,5-4 часов. Идеальным вариантом на день является 4-5 разовое питание. Следует максимально исключить блюда с раздражающими свойствами — жареное и жирное, острые приправы и специи, а для приготовления пищи использовать щадящие способы: варку, тушение, запекание, готовку на пару.

Также для здоровья детей очень важна полноценная и сбалансированная еда — помимо элементарных белков, жиров и углеводов в ней должны присутствовать необходимые аминокислоты, витамины, микроэлементы, некоторые жирные кислоты.

При этом следует помнить, что конечное меню для каждого ребёнка — индивидуально: в нём необходимо учитывать особенности конкретного организма: рост, развитие, условия внешней среды, уровень физической и умственной нагрузки.

Добавим, что Управление Роспотребнадзора по Свердловской области держит на контроле организацию питания в школах. Охват горячим питанием уже в течение пяти лет находится на стабильно высоком уровне и составляет 95-96%. В 2016-2017 учебном году были проверены 63 организатора питания и 775 школ.