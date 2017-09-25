Средний Урал завоевал третье место по России в рейтинге событийного туризма

У туристов, посещающих Свердловскую область, есть возможность выбирать из широкого спектра различных развлечений. Фото: Алексей Кунилов

В первом национальном рейтинге развития событийного туризма России, составленном по итогам 2016 года, Свердловская область заняла третье место среди регионов нашей страны. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Этот рейтинг был обнародован в рамках международного туристического форума «Отдых», состоявшегося в Москве. Первые два места в этом перечне знаяли Московская и Владимирская области.

По мнению директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, это результат большой работы, проделанной уральцами, по расширению спектра мероприятий, проходящих в регионе. К примеру, за 2017 год на Среднем Урале состоится 111 событийных туристических мероприятий.