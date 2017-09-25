Праздничную литургию в честь Дня Симеона посетили около 4 тысяч человек

Всего в праздничном богослужении участие приняли около 4 тысяч прихожан, паломников и просто гостей. Фото: Алексей Кунилов

В день памяти перенесения мощей святого праведного Симеона, состоялось праздничное богослужение. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, к мощам Симеона Верхотурского поступал нескончаемый поток паломников.

Во время литургии были исполнены песнопения хором духовенства Екатеринбургской митрополии и хором Екатеринбургской духовной семинарии. Прозвучали молитвы на греческом языке в исполнении делегации Элладской Православной Церкви. Проповедь по запричастном стихе произнес иерей Константин Корепанов.

Всего в праздничном богослужении участие приняли около 4 тысяч прихожан, паломников и просто гостей. Сообщается, что к мощам Симеона Верхотурского шёл нескончаемый поток людей.

После окончания литургии был совершён крестный ход вокруг Крестовоздвиженского храма Свято-Николаевского монастыря. В завершении которого громогласно зазвучало «Многая лета» Первосвятителю, всем архипастырям, наместнику и всем православным христианам.

Напомним, что сегодня состоится стратегическая сессия «Перспективы и возможности для развития паломнического туризма в Свердловской области». На мероприятии будет представлен портал «Царского маршрута» и представлен аудиогид по Верхотурью и состоится награждение победителей конкурса на лучший паломнический туристический маршрут.