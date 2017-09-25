Под Екатеринбургом до ноября перекроют мост на трассе М-5

Ремонтные работы на участке трассы пройдут с 28 сентября до 1 ноября. Фото: Алексей Кунилов

Под Екатеринбургом рабочие на месяц перекроют мост на федеральной трассе М-5 «Урал». На 185 км автодороги будут ремонтировать путепровод.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», ремонтные работы на участке трассы пройдут с 28 сентября до 1 ноября. В связи с реконструкцией моста в районе села Патруши и деревни Большое Седельниково, движение на развязке дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск - подъезд к Екатеринбургу, будет ограничено.

Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда. В качестве альтернативных маршрутов предлагаются два варианта: транспортные развязки через посёлок Полевой возле Арамиля на 187 км и на 179 км через посёлки Октябрьский и Первомайский.