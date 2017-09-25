Студентка из Нижнего Тагила претендует на звание «Мисс молодёжь»

Ксения Белынцева стала участницей IV Всероссийского конкурса «Мисс молодежь». Фото: официальный сайт конкурса «Мисс молодёжь».

Представительница Нижнетагильского социально-педагогического института Ксения Белынцева стала участницей IV Всероссийского конкурса «Мисс молодёжь». По данным пресс-службы администрации муниципального образования «Город Нижний Тагил», на протяжении конкурса все девушки будут вести личные блоги.

Сообщается, что целью мероприятия является создание гражданской платформы для пропаганды здорового образа жизни, нравственных ценностей, патриотизма. Девушки принимают участие в реализации масштабной, социально значимой и благотворительной деятельности.

Претендентка на звание «Мисс молодёжь» Ксения Белынцева уже на протяжении двух лет благополучно реализует молодёжный проект «Игры разума».

«Первая игра интеллектуального клуба «Игры разума» состоялась в сентябре 2016 года. Идея создать серию интеллектуальных игр, так или иначе объединяющих молодёжь города, области, региона, еще несколько лет назад казалась нам невероятной. Но сейчас наша команда понимает, что нет ничего невозможного», — рассказывает участница конкурса.

Напомним, что в этом году Ксения уже стала обладательницей двух грантов федеральных молодёжных форумов: «УТРО-2017» и «Территория смыслов на Клязьме».

Поддержать Ксюшу можно на сайте конкурса.