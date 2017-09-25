Количество детей-сирот в России сократилось в 3 раза

Количество детей-сирот в России продолжает сокращаться. Фото: Павел Ворожцов

За последние 10 лет количество детей-сирот в государственном банке данных сократилось в 3 раза. Об этом сообщает федеральный портал «Российское образование» со слов заместителя министра образования и науки РФ Татьяны Синюгиной.

На данный момент усыновления ждут 52 тысячи детей, и численность детей, оставшихся без попечения родителей, продолжает снижаться. В 2016 году таких было 57 тысяч — на 1,5% меньше по сравнению с 2015-м. «Снижение происходит в том числе благодаря активной деятельности, направленной на организацию работы с кровной семьей, для предотвращения социального сиротства», - отметила Татьяна Синюгина.

А вот в сфере лишения родительских прав ситуация продолжает ухудшаться: в 2016 году по сравнению с 2015 количество детей, родители которых были лишены соответствующих прав, выросло на 6%.