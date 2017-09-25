Мировые эксперты в области архитектуры и строительства посетят Екатеринбург

Висенте Гуаярт - испанский урбанист, главный архитектор Барселоны в 2011-2015 гг. Сооснователь Института современной архитектуры Каталонии (IAAC), руководитель Лаборатории прототипирования городов будущего Shukhov Lab. Фото предоставлено организаторами.

На форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia специалисты поделятся своим опытом на мастер-классах и открытых лекциях.

Лекция испанского урбаниста и экс-главного архитектора Барселоны Висенте Гуаярта (4 октября) «Прототипирование городов будущего» затрагивает такие аспекты градостроительства, как взаимосвязь между архитектурой, природой и технологиями при создании новых моделей развития города в информационном обществе.

Один из ожидаемых спикеров 100+ Forum Russia — Вукан Вучик, почётный профессор университета Пенсильвании (США), доктор наук, известный эксперт по проектированию транспортных систем. В первый день работы форума он представит участникам доклад о развитии транспортных технологий, влияющих на жизнеспособность городов и их структуру.

Единственный мастер-класс мэтра архитектуры Сергея Чобана состоится также 4 октября. Сергей Чобан возглавляет Архитектурное бюро SPEECH — сегодня это одно из ведущих архитектурных бюро в России. Он расскажет о роли высотных акцентов в структуре города. Для Екатеринбурга, который по праву считается самым высотным российским мегаполисом после Москвы и Петербурга, эта тема актуальна — в городе ведётся активное высотное строительство, привычный скай-лайн трансформируется, меняется структура центра города и транспортные потоки.

Открытая лекция российского специалиста, Сергея Скуратова, будет посвящена двум знаковым высотным комплексам, спроектированным под его руководством в «SERGEY SKURATOV ARCHITECTS». Профессор, академик Международной академии архитектуры, профессор МАРШ и МАрхИ, Скуратов не раз становился обладателем наград международных архитектурных конкурсов. Автор проектов в Москве, Волгограде, Геленджике, Казани, Киеве, Перми, Ростове-на-Дону, а также в США, Италии, Швейцарии.

В работе круглого стола «Градостроительные вопросы высотного строительства» (5 октября), наряду с российскими специалистами, примет участие Фади Джабри, архитектор и исполнительный директор японского бюро Nikken Sekkei, известного своими проектами не только в странах Ближнего Востока, Северной Африке и Индии, но и в России: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

Доклады о «зелёном» строительстве представит Гай Имз, председатель правления RuGBC (Совет по экологическому строительству в России). Он поделится британским опытом строительства экоустойчивых высотных зданий.

С полной программой лекций и мастер-классов 100+ Forum Russia можно ознакомиться на сайте, для посещения всех мероприятий деловой программы форума необходима регистрация.