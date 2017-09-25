На 2018 год областная власть запланировала капремонт плотины на Черноисточинском водохранилище

Чтобы сохранить чистоту свердловских водоёмов, нужно приложить много усилий. Фото: Павел Ворожцов

На 2018 год запланирован капремонт гидротехнического сооружения в посёлке Черноисточинск. Деньги на проведение этих работ выделят областной и местный бюджеты.

Как сообщает областной департамент информполитики, замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев провёл заседание межведомственной комиссии, на котором обсуждалась экологическая реабилитация Черноисточинского и Верхе-Выйского водохранилищ.

Один из самых тревожных вопросов для местных жителей — проведение модернизации водоочистных сооружений Черноисточинска с целью прекращения сброса в водоём загрязнённых стоков. Сейчас обсуждаются различные варианты решения этой проблемы. По словам Вячеслава Тюменцева, в ближайшее время региональная власть выберет наиболее результативный из них и приступит к планированию предстоящих работ.