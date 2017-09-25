Пострадавшие в массовых ДТП смогут получать прямое возмещение убытков по ОСАГО

Теперь рассчитывать на ПВУ смогут пострадавшие в авариях любого масштаба. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 25 сентября, вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Теперь система прямого возмещения убытков будет доступна пострадавшим в ДТП с участием более двух автомобилей.

Как сообщает Интерфакс, ранее прямое возмещение убытков (ПВУ) действовало только в том случае, если участниками аварии являлись два автомобиля, застрахованные по ОСАГО. Страховая компания пострадавшего выплачивала ему деньги или ремонтировала автомобиль, а затем обращалась к страховщику виновника за компенсацией этих расходов. Теперь же количество участников аварии значения не имеет.

"Все потерпевшие теперь обязаны обращаться в свою страховую компанию. Это правило действует, когда не причинён вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП", - рассказал глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.