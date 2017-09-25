В новых домах для переселенцев в Первоуральске включили свет

Миллионным переселенцем стал четырёхлетний Тимофей Деревянкин из Дегтярска. Фото: Павел Ворожцов

Энергетики подключили два новых дома для переселенцев в Первоуральске. Ещё одно здание запитают сразу после сдачи объекта, в конце октября.

Как сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго», дома для переселенцев в Первоуральске построены в районе улиц Советской и Кирова. Для энергоснабжения микрорайона была установлена подстанция с двумя трансформаторами, а также построена одна воздушная и две кабельные линии.

Заявку на подключение третьего дома застройщик обещает подать к середине октября. Сейчас на последнем объекте заканчиваются строительно-монтажные работы. Они идут с небольшим отставанием сроков по причине смены подрядчика. Контроль за стройкой установило правительство области. Работы должны быть завершены к 25 октября. Ожидается, что квартиры в новом микрорайоне получат более 250 переселенцев.

Отмечается, что всего в Свердловской области в программу переселения вошли 1 479 аварийных домов. На 26,5 тысячи человек приходятся 288 тысяч квадратных метров жилья. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в 2017 году в регионе осталось расселить ещё 420 семей.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», миллионным переселенцем стал четырёхлетний Тимофей Деревянкин из Дегтярска. Ключи от трёхкомнатной квартиры ему вручили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, глава федерального Минстроя Михаил Мень и глава региона Евгений Куйвашев.