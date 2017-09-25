Свердловские таксопарки будут проверять с использованием специальных проверочных листов

Использование проверочных листов сделает процедуру транспортного надзора максимально прозрачной. Фото: Алексей Кунилов

Проверки предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа на легковых такси, будут проводить с использованием специальных проверочных листов. Это предусмотрено поправками в региональный закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области», одобренными сегодня на заседании регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области, в проверочных листах будет обозначен конкретный список контрольных вопросов, ответы на которые должны дать руководители таксопарков.

Напомним, такие перемены продиктованы решением федеральных властей об ослаблении административного давления на бизнес. Использование проверочных листов сделает процедуру транспортного надзора максимально прозрачной.