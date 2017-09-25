Академический отпразднует своё 8-летие

Гостей ждёт большая праздничная программа, подарки и фейерверк. Фото: пресс-центр АО «РСГ-Академическое»

В предстоящие выходные микрорайону Академический в Екатеринбурге исполнится 8 лет. По данным пресс-центра АО «РСГ-Академическое», гостей ждёт большая праздничная программа, подарки и фейерверк.

Сообщается, что районный праздник совпадает со светлым праздником Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Уже с утра в Храме во имя Святых Божиих строителей состоится литургия, после которой будут озвучены итоги конкурса детского рисунка «Мой район самый лучший».

Также жителей района ждут мини-концерты от музыкантов и аниматоров. А в офисе продаж застройщика Академического (пр. Академика Сахарова, 57) района состоятся не менее интересные мероприятия. Гости праздника смогут поучаствовать в создании стены аватарок и получить свой художественный шарж. Помимо этого будут подведены итоги фотоконкурса, призом которого станет новенький смартфон IPhone8.

Стоит сказать, что в этот день по Екатеринбургу будет разъезжать музыкальный Интернет-автобус с онлайн-трансляциями праздника «на борту». Необычный транспорт будет собирать желающих в людных местах и транслировать музыкальные композиции, а команда автобуса расскажет интересные истории об Академическом и проведут конкурсы.

«Традиция ходить в гости друг к другу очень близка Академическому району с его атмосферой добрососедства. В День рождения мы решили принимать гостей и ездить в гости сами: хочется разделить свой праздник со всем Екатеринбургом, и рассказать как можно большему количеству людей о его возможностях, инновациях и достопримечательностях», — отмечают в АО «РСГ-Академическое».

День рождения микрорайона окончится ярким фейерверком.