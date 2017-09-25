Свердловская область стала восьмой по объёму новых "легковушек"

По данным аналитического агентства "Автостат", Свердловская область стала восьмой в списке регионов России по объёму рынка новых легковых автомобилей. С января по август этого года в регионе продано 26,7 тыс. новых легковушек. За тот же период прошлого года цифра была меньше почти на 30 процентов - 20,5 тыс. единиц. Всего уральский авторынок занимает три процента от общероссийского.

Замечен рост объёма авторынка России в целом. За аналогичный прошлогодний период показатель вырос на 15,1 процента и составил почти 900 тысяч единиц. Лидируют в рейтинге Москва и Московская область - на долю столичного авторынка приходится порядка 20 процентов общего рынка страны. В Северной столице, которая заняла третью позицию, показатель составляет около 7 процентов. Республики Татарстан и Башкортостан идут следом с показателями в 4,9 и 3,7 процента авторынка РФ соответственно. Уступила Свердловская область также Краснодарскому краю (3,7 процента) и Самарской области (3,4 процента). Эксперты отмечают, что у всех регионов, вошедших в ТОП-30, замечена положительная динамика рынка. Самый большой рост был зафиксирован в Сибири - Кемеровская область "нагнала" больше двух тысяч автомобилей в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Отличилась Свердловская область в исследованиях экспертов за нынешний год не раз. Этим летом регион стал лидирующим среди "нестоличных" по реализации новых иномарок. За первое полугодие 2017 года свердловчане реализовали 45,2 тыс. новых иномарок - а это 4,1 процента и общего рынка России за период. Первое и второе места традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург.