Губернатор Самарской области ушёл в отставку

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушина. Он был назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен сенатор Дмитрий Азаров. Сегодня Владимир Путин провёл с ним рабочую встречу.

Отметим, в начале недели газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, заявила о новой волне досрочных отставок губернаторов. В списке, помимо главы Самарской области — губернаторы Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев.