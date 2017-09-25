Дорожные службы Екатеринбурга запретят парковку ещё на трёх улицах

Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на трёх улицах. Фото: Алексей Кунилов

По многочисленным обращениям от жителей города, дорожники запретят парковаться на трёх улицах Екатеринбурга. По данным сайта мэрии Екатеринбурга, запрет будет введён в 4 квартале этого года.

Сообщается, что органы самоуправления получили большое количество жалоб от екатеринбуржцев. Исходя из чего, в целях повышенной пропускной способности и безопасности дорожного движения на участках планируется ввести запрет на парковку.

Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на трёх улицах: на ул. Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад), ул. Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта) и на объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена (участок кольцевого движения вдоль пруда).