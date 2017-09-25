С 2018 года все операторы сотовой связи России уберут из своих тарифов понятие роуминга внутри страны

Скоро в любом городе России можно будет говорить по телефону по домашним тарифам внутри своей сети. Фото: Александр Исаков

С начала 2018 года россияне смогут в любом городе страны звонить по домашним тарифам внутри своей сети мобильной связи. Об этом заявили сегодня на совещании представители Минкомсвязи РФ и Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщает «Российская газета», по замыслу представителей этих ведомств предстоящая отмена роуминга внутри страны не должна привести к росту тарифов на сотовую связь.

— Рассчитываем, что уже к концу 2017 года мы сможем выйти на набор решений, в том числе поправок в нормативно-правовые акты, и в начале 2018 года прямое понятие роуминга из тарифов и расчётов уже уберут, — пояснил Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

По его словам, одновременно прорабатывается вопрос об отмене национального роуминга (когда человек звонит на номер не своего, а чужого оператора связи).