Роспотребнадзор зарегистрировал почти 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ за неделю

Больший рост заболеваемости замечен у школьников. Фото: Алексей Кунилов

За прошедшую неделю в Свердловской области выявлено 28,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ. По данным сайта Роспотребнадзора, уровень заболеваемости, относительно предыдущей недели, вырос на 19,3%.

Сообщается, что эпидемический порог превышен из-за детей 3-14 лет. По прежнему больший рост заболеваемости замечен у школьников.

Отмечается, что за неделю, в Екатеринбурге зарегистрировано 12,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а показатель составил 89,4 на 10 тыс. человек. Из-за ОРЗ приостановлен учебный процесс в 42 дошкольных учреждениях (закрыто 52 группы), в 7 школах (9 классов), полностью закрыты 5 детских садов.

На данный момент в регион поступило 89% доз вакцин для детей и 49% для взрослых.

Напомним, на предыдущей неделе зарегистрировано 24 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ.