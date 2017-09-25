"Автомобилист" разгромил уфимский "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб "Автомобилист" сумел реабилитироваться за досадное домашнее поражение от "Сочи" (0:2). На своём льду "шофёры" разгромили одного из лидеров Восточной конференции КХЛ — "Салават Юлаев" — со счётом 4:0.

Примечательно, что в первых двух периодах зрители заброшенных шайб не увидели. Оба голкипера сохраняли свои владения в неприкосновенности, Якуб Коварж даже отразил буллит на исходе второго периода.

Зато в заключительной двадцатиминутке "Автомобилист" "прорвало": Алексей Василевский, Евгений Чесалин, Александр Кучерявенко и Тэйлор Бек помогли своей команде одержать уверенную победу над уфимцами.

Следующий матч "Автомобилист" также проведёт дома. 26 сентября "шофёры" примут "Нефтехимик" из Нижнекамска.