Свердловский бадминтонист Иван Созонов — третий на этапе мировой Суперсерии

Уроженец Екатеринбурга Иван Созонов и его партнёр челябинец Владимир Иванов заняли третье место в парном разряде на этапе мировой Суперсерии по бадминтону, который завершился в столице Японии Токио.

Уральская пара показала лучший результат среди россиян. На пути к пьедесталу Созонов и Иванов одержали победы над рядом сильных соперников, в том числе переиграли действующих чемпионов мира Лю Чэна и Чжан Наня (Китай) и ведущую японскую пару Такеши Комура и Кейго Сонода, но в полуфинале уральцы в трёхматчевом поединке уступили Такуто Иноуэ и Юки Канэко (12:21; 21:18; 21:19) и довольствовались только третьим местом.

Следующий этап Суперсерии пройдёт в датском Оденсе с 17 по 22 октября. Добавим, что последний раз Иванов и Созонов побеждали на этапе Суперсерии в английском Бирмингеме в марте 2016 года.