В Екатеринбурге закрывают детские сады из-за холода: в спальнях всего 11 градусов. Фото: Александр Зайцев

Сегодня в «ОГ» позвонили жители екатеринбургского микрорайона Заречный и пожаловались, что некоторые садики закрылись с 25 сентября, другие объявили о том, что не будут принимать детей с 26 сентября. Причина в том, что в группах очень холодно: дошкольные учреждения до сих пор не подключены к системе отопления.

–Мы не можем работать в сложившихся условиях, – рассказала «ОГ» заведующая детским садом № 128 Светлана Гулина. - Температура в группах 11 градусов, по СанПиНам температура должна быть не меньше 19 градусов. Как только подадут тепло, мы тут же возобновим работу.

–Родители пишут в социальных сетях, что отопления не будет до 28 сентября. Но мы работаем, куда девать детей? – возмущалась женщина, которая водит ребёнка в детский сад № 128, расположенный на улице Опалихинской. - Мы уже обращались в приёмную Ройзмана и приёмную Якоба, там посоветовали звонить в диспетчерскую, но дозвониться до диспетчера мы не смогли.

Мы попросили энергетиков прокомментировать ситуацию.

–Микрорайон Заречный мы подключаем к теплу на четвёртом этапе, то есть с 28 по 30 сентября. Но социальные объекты на улицах Опалихинской, Бебеля, Черепанова мы начнём подключать 26 сентября. В Екатеринбурге слишком большое количество тепломагистралей, разводящих и квартальных сетей, поэтому подключать только социальные объекты технически сложно, – сказал «ОГ» пресс-секретарь Свердловского филиала группы «Т Плюс» Дмитрий Бурдаков.