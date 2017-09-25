Книгу про Гарри Поттера продали на аукционе за рекордную сумму

"Гарри Поттер" побил свой же собственный рекорд. Фото: с сайта FineBooks

Первое издание «Гарри Поттера и философского камня» продали на аукционе за рекордную сумму, превышающую её изначальную стоимость более чем в пять тысяч раз. Об этом пишет «Российская газета».

Рекорд был установлен на аукционе от Heritage Auctions, проходившем в США. Первую книгу цикла о юном волшебнике продали за 81,2 тысячи долларов, что является мировым рекордом среди не подписанных автором художественных изданий. Она была выпущена в 1997 году британским издательством Bloomsbury тиражом 500 экземпляров, 300 из которых разошлись по библиотекам.

Стоит отметить, что предыдущий мировой рекорд также принадлежал одной из книг про Гарри Поттера.