Свердловский учёный выиграл международный грант на исследование взаимоотношений молодёжи и пожилых людей

Доцент кафедры общей психологии УрГПУ Наталия Леоненко вместе с коллегами из Словакии и Армении будет исследовать взаимоотношения молодёжи и пожилых людей. Группа выиграла грант VEGA по направлениям "психология", "педагогика" и "физическое воспитание".

Как сообщает пресс-служба УрГПУ, над международным проектом будут работать УрГПУ, Прешовский университет, Университет Павла Йозефа Шафарика (Словакия) и Армянский государственный педагогический университет. Совместные исследования являются продолжением сотрудничества в рамках проекта «Межкультурный диалог по-русски».

На средства гранта учёные проведут комплексное исследование отношения молодого поколения к пожилым людям.