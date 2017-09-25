Курс евро к рублю достиг минимального значения за два месяца

Евро упал до минимальной отметки за последние два месяца. Фото: Алексей Кунилов

Курс евро к рублю достиг минимального значения за два месяца. Об этом сообщает «Российская газета».

Сегодня, 25 сентября, курс евро на торгах Московской биржи достиг уровня 67 рублей 98 копеек. Это минимальный показатель с 20 июля текущего года.

Впрочем, на этой отметке он продержался недолго и уже через несколько минут поднялся сначала до 68 рублей, а потом до 68 рублей 03 копеек. Но эту стоимость эксперты также оценивают, как одну из самых низких за последние пару месяцев.

Добавим, что курс доллара также снижается — на 18:44 по местному времени он составил 57 рублей 47 копеек.