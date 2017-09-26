Названы самые дорогие бренды в мире в 2017 году

Названы самые дорогие бренды в мире. Фото: агенство Interbrand

Консалтинговое агентство Interbrand составило ТОП-100 самых дорогих брендов в мире в 2017 году. Первую строчку рейтинга занимает компания Apple, стоимость которой оценивается в 184 млрд долларов США.

В ТОП-5 самых дорогих брендом также входят компании Google (стоимость - 142 млрд долларов), Microsoft (80 млрд долларов), Coca-Cola (69,73 млрд) и Amazon (64,8 млрд).

В первую десятку попали два автомобильных бренда Toyota (50 млрд долларов США) и Mercedes-Benz (47,8 млрд долларов), а также социальная сеть Facebook (стоимость бренда оценивается в 48 млрд долларов).

Отметим, российские компании в ТОП-100 самых дорогих брендов в мире не попали.

Фото: агенство Interbrand

Агенство Interbrand учитывала в рейтинге компании, которые ведут бизнес на не менее трёх материках и у которых треть выручки приходится на операции вне родной страны.