Общество 26 сентября 2017, 08:50

Вылет рейса из Екатеринбурга в Китай задерживается на 7 часов

Турист с билетом и паспортом

Вылет рейса из Екатеринбурга в Китай задерживается на 7 часов. Фото: Александр Исаков

Рейс авиакомпании Azur air Екатеринбург - Санья (Китай) задерживается на 7 часов. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, вылет был запланирован на сегодня, 26 сентября, в 5:30. 

На данный момент вылет самолёта отложен до 12:30. На сайте Кольцово сообщается, что задержка связана с подготовкой воздушного судна. При этом регистрация пассажиров завершилась сегодня в 1:45.

По данным СМИ, уже перед взлётом у самолёта обнаружили неисправность, в результате чего все пассажиры вернулись в аэропорт Екатеринбурга. 

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