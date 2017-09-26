Вылет рейса из Екатеринбурга в Китай задерживается на 7 часов

Вылет рейса из Екатеринбурга в Китай задерживается на 7 часов. Фото: Александр Исаков

Рейс авиакомпании Azur air Екатеринбург - Санья (Китай) задерживается на 7 часов. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, вылет был запланирован на сегодня, 26 сентября, в 5:30.

На данный момент вылет самолёта отложен до 12:30. На сайте Кольцово сообщается, что задержка связана с подготовкой воздушного судна. При этом регистрация пассажиров завершилась сегодня в 1:45.

По данным СМИ, уже перед взлётом у самолёта обнаружили неисправность, в результате чего все пассажиры вернулись в аэропорт Екатеринбурга.