Общество 26 сентября 2017, 09:07

В Китае заблокировали мессенджер WhatsApp

В Китае заблокировали мессенджер WhatsApp накануне очередного съезда местной коммунистической партии. Об этом сообщило издание The New York Times.

Перебои начались у пользователей ещё с середины июля: стали недоступны видеочаты в WhatsApp, а также пересылка через него фотографий. При этом ранее ограничения не касались передачи текстовых сообщений. 

Один из экспертов заявил изданию, что блокировка сообщений в мессенджере может говорить о том, что в Китае могли создать специальное ПО, которое способно справиться с технологией шифрования данных. 

Отмечается, что WhatsApp был последним доступным продуктом компании Facebook в Китае. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 сентября)

Расположение ромбов в двух вариантах флагов разное, в первом — изломанная сине-белая полоса напоминает схематическое изображение шахтной выработки, во втором — она прямая
Артёмовская дума одобрила сразу два флага своего городского округа

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг