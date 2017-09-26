В Китае заблокировали мессенджер WhatsApp накануне очередного съезда местной коммунистической партии. Об этом сообщило издание The New York Times.

Перебои начались у пользователей ещё с середины июля: стали недоступны видеочаты в WhatsApp, а также пересылка через него фотографий. При этом ранее ограничения не касались передачи текстовых сообщений.

Один из экспертов заявил изданию, что блокировка сообщений в мессенджере может говорить о том, что в Китае могли создать специальное ПО, которое способно справиться с технологией шифрования данных.

Отмечается, что WhatsApp был последним доступным продуктом компании Facebook в Китае.