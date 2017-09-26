В Китае заблокировали мессенджер WhatsApp накануне очередного съезда местной коммунистической партии. Об этом сообщило издание The New York Times.
Перебои начались у пользователей ещё с середины июля: стали недоступны видеочаты в WhatsApp, а также пересылка через него фотографий. При этом ранее ограничения не касались передачи текстовых сообщений.
Один из экспертов заявил изданию, что блокировка сообщений в мессенджере может говорить о том, что в Китае могли создать специальное ПО, которое способно справиться с технологией шифрования данных.
Отмечается, что WhatsApp был последним доступным продуктом компании Facebook в Китае.