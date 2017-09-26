В результате ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани погибли семь человек

В результате ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани погибли семь человек, ещё 24 человека пострадали. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю открыло телефон горячей линии.

Установлено, что экскурсионный автобус с 30 пассажирами столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон". В результате погиб один из водителей автобуса и шесть пассажиров, пишет ТАСС.

Последствия ЧП ликвидировали 93 человека с помощью 32 единиц техники. В готовности находятся два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями МЧС России.

"В лечебные учреждения направлены психологи МЧС России. На базе ГУ открыт телефон горячей линии 8 861 268-64-40", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.