Общество 26 сентября 2017, 09:28

В результате ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани погибли семь человек

В результате ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани погибли семь человек, ещё 24 человека пострадали. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю открыло телефон горячей линии. 

Установлено, что экскурсионный автобус с 30 пассажирами столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон". В результате погиб один из водителей автобуса и шесть пассажиров, пишет ТАСС

Последствия ЧП ликвидировали 93 человека с помощью 32 единиц техники. В готовности находятся два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями МЧС России. 

"В лечебные учреждения направлены психологи МЧС России. На базе ГУ открыт телефон горячей линии 8 861 268-64-40", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Областная газета Свердловской области

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