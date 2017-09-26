С 2018 года Сбербанк начнёт следить за своими клиентами в соцсетях

"Всегда рядом!" - уже больше, чем просто девиз. Фото: страница Сбербанка "Вконтакте"

С 2018 года Сбербанк планирует начать внедрение системы психометрической оценки своих клиентов через их профили в соцсетях. То, как они ведут страничку, что репостят и что лайкают, может стать решающим фактором в принятии решения о предоставлении услуг.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин на заседании совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы. «Если человек лайкает тюремные чётки, "Владимирский централ", вряд ли ему стоит сразу одобрять кредиты, скорее всего, надо будет ещё раз посмотреть», - заявил он.

Разработчики технологии опираются на опыт профессора Стэнфордского университета Михаила Косински — он разработал систему анализа пользователей на основе их активности в соцсетях. С помощью неё можно не только описать характер человека, но и предсказать пол, сексуальную ориентацию, цвет кожи и даже политические предпочтения.

Сбербанк, в частности, попытается определить ключевые для безопасного сотрудничества характеристики: открытость, терпимость, добросовестность, а также тип темперамента. Например, на основе обычных селфи. «У интровертов видны ноздри, у экстравертов не видны. Очевидно, что с экстравертом должна быть совершенно другая коммуникация, чем с интровертом», - рассказал Александр Ведяхин.

По его словам, 27 лайков пользователя могут рассказать о нём больше, чем коллега по работе, 44 — больше, чем сосед, 58 — чем супруг. При этом среднее количество лайков, которые ставит человек в соцсетях — 227. «Таким образом, соцсети знают про всех нас гораздо больше, чем наши родственники и даже супруги», - подчеркнул старший вице-президент Сбербанка.