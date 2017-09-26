Экономика 26 сентября 2017, 09:47

Составлен ТОП-15 самых дорогих автомобильных брендов в мире

ТОП-100 самых дорогих брендов в мире

Составлен ТОП-15 самых дорогих автомобильных брендов в мире. Фото: агенство Interbrand

Консалтинговое агентство Interbrand составило ТОП-100 самых дорогих брендов в мире в 2017 году, в числе которых оказались 15 автомобильных. Компания Toyota признана самым дорогим брендом, она занимает седьмое место в рейтинге и оценивается в 50,2 млрд долларов. 

В ТОП-15 также вошли Mercedes-Benz (9 место, стоимость - 47,8 млрд долларов), BMW (13, 41,5 млрд), Honda (20, 22,7 млрд), Ford (33, 13,6 млрд), Hyundai (35, 13 млрд), Audi (38, 12 млрд), Nissan (39, 11,53 млрд), Volkswagen (40, 11,52 млрд), Porsche (48, 10 млрд), Kia (69, 6,6 млрд), Land Rover (73, 6 млрд), Mini (87, 5 млрд), Ferrari (88, 4,8 млрд) и Tesla (98, 4 мдрд).

Первую строчку ТОП-100 самых дорогих брендов в мире в 2017 году занимает компания Apple, стоимость которой оценивается в 184 млрд долларов. Агенство Interbrand учитывало в рейтинге компании, которые ведут бизнес на не менее трёх материках и у которых треть выручки приходится на операции вне родной страны.

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