Земства 26 сентября 2017, 10:07

Опасную канализацию в посёлке Первомайский отремонтируют по решению суда

Суд

Действия администрации округа препятствовали надлежащей организации водоотведения посёлка. Фото: Александр Исаков

В посёлке Первомайский Каменского городского округа прокуратура обязала администрацию модернизировать очистные сооружения. Потребовалось вмешательство суда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что здание очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации разрушено, не используется по назначению, а сточные воды на них не поступают. Функционировала только система отведения хозяйственно-бытовых сточных вод и канализационно-насосной станции. При этом, стоки не подвергаясь очистке и обезвреживанию, выливались под давлением насосов на землю и в лес вблизи очистных сооружений.

Действия администрации округа препятствовали надлежащей организации водоотведения посёлка, что могло привести к причинению вреда окружающей среде и возникновению массовых инфекционных заболеваний.

Исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения было направлено в суд. Каменский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме.

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Областная газета Свердловской области

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