Две иномарки горели минувшей ночью в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 26 сентября горели две иномарки. На площади одного квадратного метра огнём повреждён моторный отсек автомобиля Honda Accord, на площади восьми квадратных метров полностью сгорел Ssang Yong RX-100, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании иномарки на улице Самаркандская поступило в диспетчерскую в 3:54. Пять спасателей с помощью одной единицы техники справились с огнём в течение трёх минут, однако Ssang Yong RX-100 спасти не удалось, он сгорел полностью.

- В 3:51 стало известно о возгорании Honda Accord на улице Павлодарская. Семь огнеборцев с помощью двух единиц техники потушили пожар в течение двух минут, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.