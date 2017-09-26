Газпром возглавил рейтинг мировых энергетических компаний

"Газпром" является фундаментально недооцененной компанией, имеющей перспективу роста курса акций на 10% от текущих уровней. Фото: Владимир Мартьянов

Группа компаний Газпром заняла первое место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира в 2017 году по версии аналитического агенства Platts. До этого пальма первенства принадлежала Exxon Mobil Corp, а российский газовый гигант занимал третьем место.

На шестой позиции в международном рейтинге находится компания Лукойл, 14-ю позицию занимает Транснефть. Роснефть, возглавляемая Игорем Сечиным занимает 22-е место в мировом рейтинге.

S&P Global Platts - американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, нефтепродукты, природный газ, продукты нефтехимии и промышленные металлы, торгуемые в различных регионах мира. Рейтинг составляется с 2002 года и оценивает компании на основе их стоимости активов, доходов, прибыли и прибыли от инвестированного капитала.

Несмотря на высокое место в рейтинге, по мнению Ярослава Кабакова, заместителя генерального директора ГК ФИНАМ "Акции "Газпрома" заметно отстают от рынка. В 2016 году они подорожали на 13,56% на фоне общего роста рынка на 26,27% по индексу ММВБ. С начала 2017 года в рамках общей коррекции рынка "Газпром" потерял 14,6% капитализации против снижения индекса на 11,7%. На месячном графике отчетливо видно, что бумаги компании, толком не успев восстановиться после обвала 2008 года, начиная с 2012 года пребывают в долгосрочном боковом коридоре, ограниченном довольно широкими границами в районе 110-120 рублей снизу и 160-170 рублей сверху, регулярно возвращаясь в зону 135-145 рублей за акцию".

Аналитик считает, что до выхода за пределы этих границ говорить о какой-либо направленной динамике акций не приходится. Фундаментальная оценка акций, по его мнению так же не предполагает покупки в среднесрочной перспективе.