Андрей Канчельскис открыл в Екатеринбурге турнир Национальной студенческой футбольной лиги

Андрей Канчельскис выберет лучших игроков в состав студенческой сборной России. Фото: пресс-служба УрФУ

Известный российский футболист, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал старт турниру Национальной студенческой футбольной лиги в УрФУ. Игры первого тура межрегионального соревнования высшего дивизиона сезона 2017 - 2018 пройдут на университетском стадионе с 25 по 27 сентября.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, в турнире примут участие команды из Уральского федерального, Калининградского государственного технического, Тамбовского государственного и Саратовского государственного университетов. Ожидается, что в рамках турнира Андрей Канчельскис выберет лучших игроков, которые войдут в состав сборной России во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

«Шанс есть у каждого. Критерий один — кто лучше всех себя проявит на поле, сразу берём на карандаш и в дальнейшем можем вызвать в российскую сборную студентов», - заявил Андрей Канчельскис.

В первый игровой день футболисты из Саратова оказались сильнее сверстников из Калининграда - 2:1, а сборная УрФУ обыграла со счётом 2:0 команду из Тамбова.

Отмечается, что помимо церемонии открытия чемпионата, знаменитый футболист встретился со студентами и посетил Волонтёрский центр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.