В пригороде Екатеринбурга при пожаре погиб мужчина

В посёлке Горный Щит (в пригороде Екатеринбурга) при пожаре в частном жилом доме на улице Свердлова погиб мужчина. Следственный отдел по Чкаловскому району города СКР по Свердловской области ведёт доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Установлено, что пожар произошёл вчера, 25 сентября, вечером. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь тушили 16 спасателей с помощью шести единиц техники. В результате на площади 150 кв. м. сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом.

- По предварительным данным, погибший проживал в сгоревшем доме, данные о нём уточняются. Устанавливаются также причины пожара и смерти гражданина. По имеющейся информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнём. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.